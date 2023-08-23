Rus Paralı Asker Grubu Wagner’in Lideri Prigojin’i Taşıyan Uçak Düştü

Geçtiğimiz aylarda Moskova yönetimine karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigojin’i taşıyan uçağın düşmesinin dünyada yankıları sürüyor. Uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiası ortalıkta dolaşırken akıllara Rus lider Putin’in “Affetmeyeceğim tek şey ihanet.” sözü geldi.

Kendisiyle ilgili bir röportajda, “Affetmeyeceğim tek şey ihanet.” sözlerini kullanan Putin’in o videosu, Prigojin’in uçağının düşmesi sonrası yeniden gündem oldu.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), “silahlı isyan” suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını “vatana ihanet” olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

BELARUS’A GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Yevgeniy Prigojin’in 24 Haziran’da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “isyancı liderin” Belarus’a gideceğini bildirmişti.

PUTİN WAGNER GRUBUNA SESLENMİŞTİ

Putin, 26 Haziran’da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, “Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya’ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus’a gidebilir.” ifadelerini kullanmıştı.