Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in ölümü ve Wagner’de istikrarsızlık endişesi

İngiltere Savunma Bakanlığı, tam doğrulanmamış olsa da Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in büyük ihtimalle öldüğünü ve Wagner’de istikrarsızlık yaşanabileceğini bildirdi.

Bakanlığın Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı “İstihbarat Güncellemesi” paylaşımında Prigojin’in ölümüne ve Wagner’e ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Paylaşımda, “Henüz Prigojin’in uçakta bulunduğuna ilişkin belirgin bir kanıt olmasa ve her ne kadar olağanüstü güvenlik önlemleri aldığı bilinen birisi olsa da büyük ihtimalle gerçekten öldü.” ifadesi kullanıldı.

Prigojin’in ölümünün Wagner’de istikrarsız bir döneme yol açacağı vurgulanan açıklamada, “Atılgan kişiliği, hiperaktifliği, hedefe ulaşma kararlılığı ve aşırı gaddarlığıyla yerine geçecek herhangi bir kişinin onunla kıyaslanması mümkün değil.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca Dimitry Utkin ve Valery Chekalov gibi Wagner’in önde gelen isimlerinin de yaşamını yitirdiği belirtilerek, liderlik boşluğunun daha da derinleşebileceğine işaret edildi.

Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, önceki gün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.