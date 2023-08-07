Rusya, Herson kentinde bir apartmanı vurdu. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı ancak binanın ağır hasar aldığı ifade edildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamaya göre saldırı bugün 00.45 sıralarına düzenlendi. Rusya’nın bombardımanında, 9 katlı bir apartman hedef oldu. Saldırı sonrası olay yerine giden ekipler, binada çıkan yangın nedeniyle mahsur 2 kişiyi kurtardı ve 7 kişiyi de tahliye etti. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Açıklamada, 9 katlı apartmanın 5 katının ağır hasar aldığı ifade edildi.