Rusya, KKTC’yi Kınamayı Amaçlayan BMGK Tasarısını Veto Etti

Son Güncelleme: 19.08.2023 23:56
BM Barış Gücü askerlerinin KKTC’nin Pile Köyü’ne yapacağı yolu engelleme girişimin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu daimi üyeleri ABD, Fransa, Çin ve İngiltere KKTC’yi kınamak istedi. Ancak tasarıyı Rusya veto etti.
KKTC’deki, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nin yapılacağı alandaki olaylar için, BMGK üyeleri ABD, Fransa ve Çin, İngiltere, KKTC’yi kınamak istedi. Ancak tasarıyı Rusya veto etti.
Turan Yiğittekin
Sondakika.com – Dünya
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