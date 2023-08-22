Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, Libya’daki Hafter güçleriyle askeri işbirliği görüşmeleri yaptı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki heyet, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı güçlerin komutanlarıyla askeri koordinasyon ve işbirliğine ilişkin konuları görüştü.

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin resmi sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yevkurov ve beraberindeki heyetin, Hafter’in kurmayları ile ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Yevkurov’un Başkomutanlık Ofisi Direktörü Korgeneral Hayri et-Temim’in de hazır bulunduğu Hafter’e bağlı komutanlar ve bazı birimlerle teknik bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Terör ve sınır aşan suçlarla mücadele, askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde gerçekleştiği ifade edilen toplantıda, iki taraf arasında askeri koordinasyon ve çeşitli işbirliği konularında görüşmeler yapıldığı vurgulandı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Yevkurov’un başkanlık ettiği heyetin, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in davetlisi olarak ülkeye gittiği duyurulmuştu.