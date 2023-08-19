Rusya-Ukrayna çatışmasında esir takası sonucunda 2.598 Ukraynalı serbest bırakıldı

KİEV, 19 Ağustos (Xinhua) — Rusya- Ukrayna çatışmasında esir alınan toplam 2.598 Ukraynalı, esir takası sonucunda serbest bırakıldı.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Cuma günü bildirdiğine göre, Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov, çatışmaların başlangıcından bu yana Ukrayna’nın Rusya ile 48 esir takası gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yusov, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takası sürecini, çatışmanın aktif olduğu bir aşamada gerçekleştirilmesi bakımından “benzeri görülmemiş bir durum” olarak nitelendirdi.

Yosov’a göre Cenevre Sözleşmeleri, çatışmaların aktif aşamasında esir değişimini doğrudan öngörmüyor, daha ziyade savaş esirlerinin çatışmalar sona erdikten sonra iade edilmesini öngörüyor.

Yosov, iki ülke arasında yeni bir esir takası için hazırlıkların devam ettiğini de sözlerine ekledi.