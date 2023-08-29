Rusya-Ukrayna savaşında 9 bin 511 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya- Ukrayna savaşında hayatını kaybeden sivillere ilişkin güncel rakamları açıkladı. Açıklamada, 24 Şubat 2022- 27 Ağustos 2023 arasında 9 bin 511 sivilin hayatını kaybettiği, 17 bin 206 sivilin ise yaralandığı belirtildi.
OHCHR’dan paylaşılan raporda, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden 27 Ağustos 2023 tarihine kadar 9 bin 511 sivilin yaşamını yitirdiği, 17 bin 206 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Raporda, sadece Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 4 bin 220 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 183 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybeden 2 bin 115 ve yaralanan 2 bin 999 kişinin ise Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden oldukları aktarıldı.
AĞUSTOS AY9INDA 108 KİŞİ ÖLDÜ
BM, 1-27 Ağustos arasında, aralarında 34 kadın ve 5 çocuğun da bulunduğu 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 148 kadın, 16 çocuğun bulunduğu 477 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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