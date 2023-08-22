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Rusya, Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesini imha etti

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Ağustos 22, 2023 11:08
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Son Güncelleme: 22.08.2023 14:11

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki Yılan Adası’nın doğusunda Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesinin imha edildiğini açıkladı. Rus ordusuna ait bir savaş uçağı, Yılan Adası’nın doğusunda bulunan tekneyi imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki Yılan Adası’nın doğusunda Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verildi.

Karadeniz’de Ukraynalı askerleri taşıyan bir sürat teknesine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Rus ordusuna ait savaş uçağı, Yılan Adası’nın doğusunda Ukraynalı çıkarma timini taşıyan ABD yapımı Willard Sea Force sürat teknesini imha etti.” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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