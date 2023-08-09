– Rusya Zaporijya’yı vurdu: 3 ölü
ZAPORİJYA – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Zaporijya’ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının nasıl düzenlendiği hakkında bilgi vermeyen Zelenskiy, arama-kurtarma operasyonunun sürdüğünü belirterek, “Zaporijya’ya Rus teröristler tarafından bir saldırı daha. Şu an itibarıyla 3 kişinin öldüğü bildirildi” dedi.
Zelenskiy’nin saldırının ardından bölgeden paylaştığı görüntülerde bir kilisenin yanında yanan ve ağır hasar gören binalardan yükselen dumanlar görüldü.
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