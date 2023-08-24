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Rusya’da düşen uçakta Wagner Grubu lideri Yevgeniy Prigojin’in ismi bulundu

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Ağustos 24, 2023 05:55
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Dairesi (Rosaviatsia), dün düşen Embraer-135 (EBM-135BJ) adlı özel uçağın yolcu isimlerini açıkladı. Wagner Grubu’nun lideri Yevgeniy Prigojin’in ismi 7 kişilik yolcu listesinde yer aldığı görüldü.

Rosaviatsia dün akşam yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Havayolu şirketine göre, Embraer – 135 (EBM-135BJ) uçağında aşağıdaki yolcular bulunmaktaydı: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Alexander, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitry, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

Mürettebat üyeleri: Levshin Aleksei- Kaptan, Karimov Rustam- Yardımcı Pilot, Raspopova Kristina-Uçuş Görevlisi.”
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