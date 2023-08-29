Rusya’da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 29.08.2023 15:14
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi. Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait Mi-8 tipi helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydeden Teksler, ailelere başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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