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Rusya’da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ağustos 29, 2023 16:04
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Son Güncelleme: 29.08.2023 15:14

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi. Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Çelyabinsk Valisi Aleksey Teksler, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait Mi-8 tipi helikopterin bölgede düştüğünü ifade etti.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydeden Teksler, ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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