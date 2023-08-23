Rusya’da Özel Jetin Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 23.08.2023 20:09

Rusya’nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi. Moskova’dan St. Petersburg’a giden uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtilirken, uçakta bulunan 3 kişilik mürettebat dahil olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olay yerinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bazı haberlere göre, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu iddia ediliyor.

Rusya’nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu öne sürülüyor.

Kaynak: AA



