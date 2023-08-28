Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda Poltava bölgesi 2 Herson’da 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya, Ukrayna’nın Poltava bölgesindeki bir köye füze saldırısı gerçekleştirdi. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın saldırısında en az 2 kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, saldırının ardından Hoholeve köyündeki bir yağ değirmeninde patlama geldiğini söyledi.
Ukraynalı yetkililer ayrıca Rusya’nın Herson’a da gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İki kişinin de yaralandığı saldırılarda bazı binalarda hasar meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, son 24 saatte 69 saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinin batısında gece saatlerinde 2 dronun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. – KİEV
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