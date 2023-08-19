Santo Domingo’daki Patlamada 31 Kişinin Hayatını Kaybettiği Şirkete Dava Açılacak

SANTO Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’nun batısındaki San Cristobal kentinde bulunan çarşıda 31 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin “Vidal Plast” isimli plastik şirketine dava açılacağı bildirildi.
Dominik polisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı ortak açıklamada, 14 Ağustos’ta “Old Marketplace” olarak bilinen çarşıdaki fırında yaşandığı sanılan patlamanın “Vidal Plast” isimli plastik şirketinde meydana geldiği belirtildi.
Savcı Fadulia Rosa Rubio’nun “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının elinde düzinelerce insanın ölümüne sebep olan kişilerin bilgileri var.” ifadesine yer verilen açıklamada, şüphelilerin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Açıklamada, 31 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin “Vidal Plast” şirketine dava açılacağı bildirildi.
Patlama bölgesine yaklaşık 500 arama kurtarma çalışanı ile 30’dan fazla ambulans sevk edilmiş, sağlık yetkilileri yoğun duman nedeniyle maske takılması uyarısında bulunmuştu.
San Cristobal Valisi Pura Casilla, patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini açıklamıştı.
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