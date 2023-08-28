Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Doktora Şiddet Uygulayan Zanlı Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 28.08.2023 18:42

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir doktorun fiziki saldırıya uğradığı ve saldırıyı gerçekleştiren zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren zanlının Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA



