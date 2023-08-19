Seydişehir Belediyesi Gençlik Festivali Coşkusu

Seydişehirli gençler, Seydişehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali’nin coşkusunu doyasıya yaşadı. Belediye meydanında yapılan ve iki gün sürecek olan Festival kapsamında bugün sanatçı Abdullah Buğdaycı, Morton, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş sahne alacak.

Konya’da Seydişehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gençlik Festivali bugün de devam ediyor. Belediye meydanında yapılan ve iki gün sürecek olan Festival kapsamında dün sanatçı Bilal Sonses ve Hasan Karadaş sahne aldı. Bugün ise sanatçı Abdullah Buğdaycı, Morton, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş sahne alacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal Festival’e ilişkin yaptığı açıklamada, “Gençlik Festivali’ni ilçemizde ilk kez yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizden bize böyle bir istek geldi. Bizde bu konuda bir çalışma yaptık belediye bütçemize dokunmadan sponsorların destekleriyle 2 gün süreyle gençlik festivalini düzenledik. Vatandaşlarımızı her zaman sanat ve sanatçıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Hep birlikte gençlik coşkusunu yaşadık. Sahne alan tüm gruplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum” dedi.