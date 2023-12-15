Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / Seydişehir’de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti

Seydişehir’de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti

ABONE OL
Aralık 15, 2023 08:14
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir hayırsever 192 öğrenciye mont hediye etti.

Seydişehir Taraşçı İlkokulu ve Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu’ndaki 192 öğrenciye gurbetçi hayırsever tarafından mont verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hayırsevere teşekkür etti.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.