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Seydişehir’de traktör kazasında kadın hayatını kaybetti

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Ağustos 8, 2023 11:51
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Ahmet Tekin (46) yönetimindeki 36 AL 223 plakalı traktör, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’ndeki Yaylacık Sokak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücünün eşi Meryem Tekin (46), traktörün altında kaldı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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