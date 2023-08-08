Konya’nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Ahmet Tekin (46) yönetimindeki 36 AL 223 plakalı traktör, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’ndeki Yaylacık Sokak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Meryem Tekin (46), traktörün altında kaldı.
Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
???????
DÜNYA3 dakika önce
DÜNYA14 dakika önce
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Seydişehir’de traktör kazasında kadın hayatını kaybetti
Konya İl Müftülüğü Hatay’da depremzede 100 çiftin düğünü yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.