Sıfır atık kampanyası kapsamında Konya’da ’42 Bin İnci İçin Ben de Varım’ projesi’ tanıtıldı

Konya’da, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin de destek verdiği ilköğretim öğrencilerine sıfır atık bilinci oluşturmayı hedefleyen “42 Bin İnci İçin Ben de Varım” projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları’nın hazırladığı 5 dergiden oluşan eğitim setinin tanıtımı yapıldı.

Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları Genel Müdürü Şamil Albayrak, gazetecilere, yapılan çalışmayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Kampanyasının” çocuklar ayağını yürüttüklerini söyledi.

Projeye saflığı ve temizliği temsil ettiği için “inci” vurgusu yaparak “42 Bin İnci İçin Ben de Varım” adını verdiklerini belirten Albayrak, “Çocukların bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi için hazırladığımız bir eğitim setimiz var. Bu eğitim setini sponsorlar üzerinden çocuklara ulaştırılan bir özel sektör firmasıyız. Şu ana kadar Türkiye genelinde 500 kamu kuruluşu ve özel sektör kuruluşuyla 2 milyon çocuğa ulaştık. Aynı kampanyayı şu anda Konya’da organize ediyoruz. Hedefimiz eğitim setini 42 bin çocuğa ulaştırmak.” diye konuştu.

Kampanya kapsamında, Konya’da 2,3 ve 4. sınıfta eğitim gören 120 bin öğrenciden 42 binine eylül sonuna kadar hazırlanan eğitim seti ulaştırılmış olacak.