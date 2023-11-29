Silahlı terör örgütüne üye olan hükümlü yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Muhammed Erkan Uyar (32), yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammed Erkan Uyar’ın, Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde bir evde kaldığını belirledi. Bu sabah eve operasyon düzenleyen ekipler, Uyar’ı yakalayıp, gözaltına aldı. Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.