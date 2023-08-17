Singapur’da 1 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Operasyonu

Singapur’da 400’den fazla polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) tutarında kara para aklama ve sahtecilik suçlarına karıştığı belirtilen 10 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da en büyük kara para aklama ve sahtecilik operasyonlarından birine imza atıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre “dolandırıcılık ve sahtecilik dahil olmak üzere denizaşırı organize suç faaliyetlerinden” elde edilen gelirleri akladığından şüphelenilen bir çeteye 400’den fazla polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yabancı para birimleri dahil olmak üzere 23 milyon Singapur dolarından fazla nakit para, lüks araçlar ve çantalar, külçe altınlar, saatler, mücevherler, elektronik cihazlar ve sanal varlıklara ilişkin belgeler ele geçirildi. Ayrıca toplam değeri 815 milyon Singapur dolarından fazla olduğu tahmin edilen 94 mülk ve 50 araca yönelik mal varlığının dondurulması talimatı verildi. Toplam 110 milyon Singapur dolarından fazla olan bakiyesi olan 35’ten fazla banka hesabına da el konuldu.

Yaklaşık 1 milyar Singapur doları (735 milyon ABD doları) tutarında kara para aklama ve sahtecilik suçlarına karıştığı belirtilen ve yaşları 31 ile 44 arasında değişen 10 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığı, 8 kişinin ise arandığı belirtildi.

Yetkililerden “sıfır tolerans” mesajı

Singapur Ticari İşler Departmanı Direktörü David Chew, polisin bu tür yasa dışı mali faaliyetleri hedef almaya devam edeceğini ifade etti. Chew, “Singapur’un suçlular veya aileleri için güvenli bir sığınak olarak kullanılmasına veya bankacılık sistemimizin kötüye kullanılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Bu suçlulara karşı mesajımız net. Eğer sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız kazançlarınızı bulursak onlara el koyarız” dedi.

Küresel bir finans merkezi olan Singapur’da kara para aklanmasına karşı katı yasalar bulunuyor. Suçlu bulunanlar 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. – SİNGAPUR