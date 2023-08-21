Şırnak’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 21.08.2023 19:41
Merkeze bağlı Cudi Dağı bölgesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle 5 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangından zarar gören yaklaşık 10 dönüm alanda soğutma çalışması yapıldı.
Şırnak’ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Cudi Dağı bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle 5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangından zarar gören yaklaşık 10 dönüm alanda soğutma çalışması yapıldı.???????
Kaynak: AA
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