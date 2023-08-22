Somali’de Eş-Şebab Terör Örgütü Tarafından Gerçekleştirilen Bombalı Saldırıda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Somali’de terör örgütü Eş-Şebab tarafından başkent Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırı, Somali askeri ve polisinin bulunduğu stadyum yakınlarında bombalı araçla gerçekleştirildi.
Mogadişu’da görevli polis memuru İbrahim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını söyledi.
Somali polis sözcüsü Sidik Dudishe ise düzenlediği basın toplantısında, saldırının Somali askerlerince kontrol edilen bir güvenlik noktasında meydana geldiğini belirtti.
Dudishe saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün üstlendiğini bildirdi.
Eş-Şebab saldırıları
Eş-Şebab, 2000’li yılların ortalarından bu yana Mogadişu’da kurulan hükümete yönelik saldırılarda bulunuyor. Örgüt, önceki yıl ikinci kez seçilen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mohamud’un El-Şebab’a karşı “topyekün savaş” ilan etmesinden bu yana saldırılarını artırdı.
Örgüt aynı zamanda Somali’nin komşusu Kenya’da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.
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