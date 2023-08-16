Somali’de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon Başlatıldı

Son Güncelleme: 16.08.2023 21:27

Somali Savunma Bakanlığı, Mudug ve Galgudud bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütü üyelerine yönelik yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında mayın temizleme çalışmaları gerçekleştirilirken, bölgeye ağır silahlar konuşlandırıldı. Somali Cumhurbaşkanı da Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Somali’de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı askeri operasyonun başlatıldığı bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mudug ve Galgudud bölgelerinde Eş-Şebab terör örgütü üyelerine yönelik yeni bir operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ekiplerimiz Mudug ve Galgudud koridorundaki mayınları başarıyla temizledi. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir.” ifadeleri kullanıldı.

Operasyonun, örgüte yönelik geniş kapsamlı bir operasyon olduğu, bölgeye ağır silahların konuşlandırıldığı kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Kaynak: AA



