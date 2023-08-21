Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM askerlerinin KKTC’deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM askerlerinin KKTC’deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM askerlerinin KKTC’deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez

ABONE OL
Ağustos 21, 2023 17:06
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 21.08.2023 19:59

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM askerlerinin KKTC’deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez.

Erdem Aksoy

Sondakika.com – Dünya


En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.