Son Güncelleme: 21.08.2023 19:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM askerlerinin KKTC’deki yol projesine müdahalesi kabul edilemez.
Erdem Aksoy
Sondakika.com – Dünya
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