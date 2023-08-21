Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Son Dakika: Danimarka ve Hollanda’nın Ankara elçileri Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı
  • Cumrapostasi.com
  • Dünya
  • Son Dakika: Danimarka ve Hollanda’nın Ankara elçileri Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı

Son Dakika: Danimarka ve Hollanda’nın Ankara elçileri Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı

ABONE OL
Ağustos 21, 2023 14:08
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:04

Son dakika: Danimarka ve Hollanda’nın Ankara elçileri Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.

Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırılar devam ediyor. Türkiye’nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri önünde bir kez daha Kur’an-ı Kerim yakıldı.

Provokasyonların ardından Türkiye harekete geçti. Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişeri Bakanlığı’na çağrıldı. Görüşmede devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor…

Erdem Aksoy

Sondakika.com – Dünya


En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.