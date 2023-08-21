Son Güncelleme: 21.08.2023 17:04
Son dakika: Danimarka ve Hollanda’nın Ankara elçileri Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.
Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif saldırılar devam ediyor. Türkiye’nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri önünde bir kez daha Kur’an-ı Kerim yakıldı.
Provokasyonların ardından Türkiye harekete geçti. Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda’nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişeri Bakanlığı’na çağrıldı. Görüşmede devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.
Ayrıntılar geliyor…
Erdem Aksoy
Sondakika.com – Dünya
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