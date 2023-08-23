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  • Son Dakika: Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.

Son Dakika: Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.

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Ağustos 23, 2023 17:14
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Son Güncelleme: 23.08.2023 20:13

Son dakika: Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.

Emre İliksiz

Sondakika.com – Dünya


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