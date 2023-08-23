Son Güncelleme: 23.08.2023 20:13
Son dakika: Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.
Emre İliksiz
Sondakika.com – Dünya
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Son Dakika: Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.
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