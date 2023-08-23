Sri Lanka Hükümeti İçme Suyu Meselesini Ele Alıyor

Son Güncelleme: 23.08.2023 10:09

Sri Lanka hükümeti, ülkedeki içme suyu meselesini önemli bir konu olarak ele alarak acil eylem komitesi oluşturdu. Başbakan Dinesh Gunawardena, komitenin suyun doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için çalışacağını belirtti. Ulusal Su Arzı ve Drenaj Kurulu’nun su tedarik kapasitesinin düşmesi üzerine halka su tasarrufu çağrısında bulunduğu geçtiğimiz hafta duyurulmuştu.

KOLOMBO, 23 Ağustos (Xinhua) — Sri Lanka hükümeti, Güney Asya ülkesindeki içme suyu meselesini kritik bir konu olarak ele almaya karar verdi.

Başbakan Dinesh Gunawardena Salı günü medyaya yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut suyun en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak entegre bir program uygulamak üzere bir acil eylem komitesi atadığını söyledi.

Gunawardena, komitenin Ulusal Su Arzı ve Drenaj Kurulu, Sulama Departmanı ile diğer hükümet kuruluşlarının sekreterlerinden oluştuğunu belirtti.

Sri Lanka’nın Ulusal Su Arzı ve Drenaj Kurulu geçen hafta arıtılmış içme suyu tedarik kapasitesinin yüzde 9’a düşmesi üzerine halkı su tasarrufu yapmaya çağırmıştı.

Kaynak: Xinhua



