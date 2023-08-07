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Sri Lanka’da Kuraklık Nedeniyle İçme Suyu Sıkıntısı

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Ağustos 7, 2023 13:16
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KOLOMBO, 7 Ağustos (Xinhua) — Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, ülkedeki 12 bölgenin kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu bildirildi.

Merkez Genel Müdürü Sudantha Ranasinghe Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 48.000’den fazla hanedeki yaklaşık 156.000 kişinin kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Ranasinghe, afet yönetim merkezinin bu hanelere içme suyu sağlamak için adımlar attığını belirtti.

Merkeze göre, Güney Asya ada ülkesindeki kuraklıklar genellikle muson yağmurlarının gecikmesi ya da yağışların zamansal değişkenliği nedeniyle meydana geliyor.¦
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