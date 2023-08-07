Sri Lanka’da Kuraklık Nedeniyle İçme Suyu Sıkıntısı

KOLOMBO, 7 Ağustos (Xinhua) — Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, ülkedeki 12 bölgenin kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu bildirildi.
Merkez Genel Müdürü Sudantha Ranasinghe Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 48.000’den fazla hanedeki yaklaşık 156.000 kişinin kuraklıktan etkilendiğini söyledi.
Ranasinghe, afet yönetim merkezinin bu hanelere içme suyu sağlamak için adımlar attığını belirtti.
Merkeze göre, Güney Asya ada ülkesindeki kuraklıklar genellikle muson yağmurlarının gecikmesi ya da yağışların zamansal değişkenliği nedeniyle meydana geliyor.¦
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA16 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA49 dakika önce
DÜNYA60 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Dünya İzcilik Şöleni Güney Kore’de Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesildi
Nijer’de darbe: Nijer neden önemli, kim ne istiyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.