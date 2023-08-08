Sudan’a Komşu Ülkeler, Kalıcı Ateşkes ve Diyalog İçin Eylem Planı Geliştirdi

Sudan’a komşu ülkelerinin dışişleri bakanları, Sudan’da kalıcı ateşkesin sağlanması ve taraflar arasında kapsamlı bir diyalog başlatılması dahil olmak üzere üç bölümden oluşan bir eylem planı geliştirildiğini duyurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Çad’ın başkenti Encemine’de Sudan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı sonrası kapanış bildirisi yayımlandı.

Bildiride, toplantıda, Sudan’daki mevcut durumun ve bunun komşu ülkeler üzerindeki yansımalarının gözden geçirildiği aktarıldı.

Yardımların ve tıbbi malzemelerin Sudan’a hızlı şekilde nakledilmesi için komşu ülkelerde insani yardım depoları kurulması gereği vurgulanan bildiride, kalıcı bir ateşkesin sınırlarını belirlemek için çatışmanın tarafları arasında doğrudan temasların öneminin altı çizildi.

Bildiride, “Sudan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Komitesi, devlet ve hükümet başkanlarına sunulacak, kalıcı ateşkes sağlamak, Sudanlı taraflar arasında kapsamlı bir diyalog başlatmak ve insani sorunları çözmek olmak üzere 3 bölümden oluşan bir eylem planı hazırladı.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlar ayrıca, Eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında toplanmaya karar verdi.

Geçen ay da Kahire’de düzenlenen Sudan’a Komşu Ülkeler Zirvesi’ne, Mısır’ın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Eritre, Etiyopya, Libya ve Güney Sudan olmak üzere altı ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılmıştı.

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK’nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan’da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.