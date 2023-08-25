Sudan’da MSF: Güney Darfur’da trajedi yaşanıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan’ın batısındaki Güney Darfur eyaletinin Nyala şehrinde çalışanlarının ve on binlerce sivilin mahsur kaldığını belirterek, bölgede “trajedi” yaşandığını bildirdi.

MSF Sudan ofisinden yapılan açıklamada, “Sivillere yönelik gelişigüzel saldırıların felaket boyutlara ulaştığı Güney Darfur’un Nyala şehrinde bir trajedi yaşanıyor.” denildi.

Sivillerin “canlı kalkan” olarak kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bölgede çalışanlarımız ve on binlerce sivil mahsur kaldı, zor ve unutulmuş koşullarda yaşıyorlar. Örgüt çalışanları ve Nyala sakinleri, sevdiklerini defnettiklerini, evlerinin savaş alanına dönüştüğünü ve civardaki tek hastanenin silahlı gruplar tarafından kontrol altına alındığını anlatarak trajik hikayeler paylaşıyorlar.”

“Yaralılar için zaman daralıyor”

Açıklamada, şiddetin artması ve yolların kapatılması nedeniyle Nyala’da güvenli geçişler ve temel sağlık malzemelerinin sağlanması gerektiği belirtilerek, “Yaralılar için zaman daralıyor.” ifadeleri kullanıldı.

MSF, sivillerin yaşamlarının korunması ve güvenli geçişlerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 21 Ağustos’ta, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ülkenin batısındaki Güney Darfur eyaletinin Nyala şehrinde çıkan çatışmalarda 60 kişinin öldüğünü, yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK’nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayında olan ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.