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Sultandağlı gazeteci Kutlar, vefat etti

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Kasım 17, 2023 13:56
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Afyonkarahisar ve Konya’da gazetecilik yapan Sinan Kutlar (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir iç hastalıklarına bağlı tedavi gören Kutlar, kaldırıldığı Ankara’daki özel hastanede vefat etti.

Kutlar’ın cenazesi, Yeşilçiftlik beldesinde toprağa verildi.
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