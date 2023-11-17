Sultandağlı gazeteci Kutlar, vefat etti

Afyonkarahisar ve Konya’da gazetecilik yapan Sinan Kutlar (47) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir iç hastalıklarına bağlı tedavi gören Kutlar, kaldırıldığı Ankara’daki özel hastanede vefat etti.
Kutlar’ın cenazesi, Yeşilçiftlik beldesinde toprağa verildi.
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
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