Suriye İnsan Hakları Ağı: Muhammed Mecco işkenceyle öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye yönetiminin kontrolündeki Halep iline dönen Muhammed Mecco’yu işkenceyle öldürdüğünü bildirdi.

SNHR’den yapılan yazılı açıklamada, askeri muhaliflerin kontrolündeki Etarib ilçesinden Mayıs 2023’te Suriye yönetiminin kontrolündeki Halep’e geri dönen Halepli iki çocuk babası Muhammed Mecco’nun Esed’e bağlı Askeri Güvenlik Birimince tutuklandığı kaydedildi.

Mecco’nun, Halep ilinde tutuklandıktan sonra Haziran 2023’te başkent Şam’daki gözaltı merkezine götürüldüğü ve bu tarihten sonra ailesiyle görüşmesinin engellendiği belirtilen açıklamada, Mecco’nun ailesinin, Şam yönetimi güçlerinin telefonla aramasıyla 3 Ağustos’ta ölüm haberini aldığı ve iki gün sonra da cesedin teslim edildiği aktarıldı.

SNHR’nin açıklamasında, Mecco’nun gözaltında tutulduğu süre boyunca işkence gördüğü, aç bırakıldığı ve sağlık durumunun kötüleşmesi sonucunda hayatını kaybettiği vurgulandı.

SNHR, Muhammed Mecco’nun Esed yönetimine ait gözaltı merkezinde işkenceyle öldürülmesini kınadı.