Suriye Ordusu, Dera’da Protestoculara Ateş Açtı

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:25
Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde, Şam yönetimini protesto eden göstericilere Suriye ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi. Dera’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Neva ilçesinde bir araya gelen halk, Şam yönetimini protesto etti. ‘Rejim yıkılsın’ sloganı atan göstericilere, Suriye ordusu gece geç saatlerde ateş açtı. Ölü veya yaralı bilgisi verilmedi. Şam yönetiminin 16 Ağustos’ta aldığı akaryakıta zam kararının ardından Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protesto gösterileri başlamıştı.
Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde, Şam yönetimini protesto eden göstericilere Suriye ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.
Dera’daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Neva ilçesinde bir araya gelen halk, Şam yönetimini protesto etti.
“Rejim yıkılsın” sloganı atan göstericilere, Suriye ordusu gece geç saatlerde ateş açtı.
Ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.
Şam yönetiminin 16 Ağustos’ta aldığı akaryakıta zam kararının ardından Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protesto gösterileri başlamıştı.
Kaynak: AA
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