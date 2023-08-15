Suriye’nin Haseke ilinde çatışma çıktı

TEL Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Şam yönetimine bağlı yerel milis gücü “Şebbiha” ile Arap aşireti el-Cubur üyeleri arasında çatışma çıktı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şebbiha güçlerinin Cubur aşiretinin ileri gelenlerinden Abdülaziz el-Muslat’ı darbetmesiyle başlayan gerginlik, çatışmaya dönüştü.
Haseke’nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda aşiret mensubu, il merkezinde Suriye yönetiminin elinde tuttuğu Güvenlik Karesi adlı bölgede toplandı.
Silahlı çatışmada, iki taraftan yaralananların olduğu kaydedildi.
Muslat, çatışmaların son bulması için Şebbiha olarak bilinen Ulusal Savunma Güçlerinin Haseke’yi terk etmesini istiyor.
Haseke’deki Suriye Ordusunun varlığı
Suriye Ordusu Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı’nı, Güvenlik Karesi adlı bölgeyi ve 156. Tugay’ı kontrol ediyor.
Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Şam yönetiminin kontrolünde bulunuyor.
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