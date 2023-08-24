Suudi Arabistan, Etiyopyalı göçmenlerin toplu katliam iddialarını yalanladı

Suudi Arabistan yönetimi, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW), yüzlerce Etiyopyalı göçmenin Suudi Arabistan- Yemen sınırında öldürüldüğü yönündeki iddialarını yalanladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın, ismini vermeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberde, HRW’nin, “Etiyopyalı göçmenlerin Suudi Arabistan tarafından toplu katliama uğradığı” yönündeki iddialarına cevap verildi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve güvenilir olmayan kaynaklara dayandığını kaydeden yetkili, bazı kurumların Suudi Arabistan hakkında yalan iddialarda bulunmasını, politize ve yanıltıcı raporlar yayınlamasını ve basın yoluyla bunları gündeme getirmesini kınadı.

Yetkili, Suudi Arabistan’ın daha önce, silahlı gruplar tarafından tehditle sınırı geçmeye zorlanan ve bu sırada yaralananlara gerekli tıbbi desteği sağladığı bilgisini paylaştı.

New York merkezli HRW, 21 Ağustos’ta, “Yağmur gibi üzerimize kurşun yağdırdılar: Yemen-Suudi Arabistan sınırında Etiyopyalı göçmenlerin Suudi Arabistan tarafından toplu katliamı” başlığıyla bir rapor yayımlamıştı.

HRW, sığınma talebiyle Mart 2022-Haziran 2023 tarihlerinde Yemen’den Suudi Arabistan’a geçmeye çalışan yüzlerce Etiyopyalının, Suudi Arabistan sınır birliklerince öldürüldüğünü ve “Suudi Arabistan’ın göçmen politikası” olarak nitelendirilen katliamların devam ettiğini ileri sürmüştü.

Raporda, “Suudi Arabistan sınır birliklerinin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenleri sistematik olarak öldürdüğü, patlayıcıların yanı sıra yakın mesafeden ateş açtığı, Yemen’e geri dönmeye çalışanları da ateş açarak öldürdüğü” iddia edilmişti.

Göçmenlerin Aden Körfezi’ni, Yemenli kaçakçılara ait batma tehlikesi olan teknelerle geçtikten sonra İran destekli Husilerin kontrolündeki Sada bölgesinden Suudi Arabistan’a ulaşmaya çalıştıklarına dikkat çekilen raporda, Husilerin de Yemenli insan kaçakçılarıyla işbirliği içinde olduğuna işaret edilmişti.

Suudi Arabistan’ın bu politikalarına son vermesi için ilgili hükümetlerin Riyad’a açık çağrı yapması gerektiği aktarılan raporda, sınır bölgesinde göçmenlerle ilgili suç işlediği ispatlanan Suudi Arabistanlı yetkililer ile Husilerin yaptırımlara maruz kalması talebinde bulunulmuştu.