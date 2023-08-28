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Suudi Arabistan’da Tornado Tipi Savaş Uçağı Düştü

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Ağustos 28, 2023 17:04
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Son Güncelleme: 28.08.2023 20:06

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Tornado tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu. Uçağın düştüğü sırada mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Tornado tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Malik’in imzasıyla yayımlanan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Tornado tipi bir savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Uçağın ülkenin doğusundaki Zahran kentinde rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü aktarılan açıklamada, mürettebatın yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, savaş uçağının düşmesine ilişkin soruşturmanın başladığına işaret edildi.

Suudi Arabistan’da 26 Temmuz’da da eğitim uçuşu yapan bir F-15 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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