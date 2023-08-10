Tahran’da olası bir depremde 300 bin kişinin ölümüne yol açabilir

Çok sayıda fay hattının geçtiği İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelmesi muhtemel şiddetli bir depremin gerekli tedbirlerin alınmaması halinde en az 300 bin kişinin ölümüne yol açacağı uyarısında bulunuldu.

İranlı resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tahran Belediyesi Kent Konseyi İnşaat ve Alt Yapı Komitesi Başkanı Muhammed Agamiri, başkentte olası 7 büyüklüğündeki bir depremin etkilerini değerlendirdi.

Tahran’ın eskimiş yapı stokunun iyi bir durumda olmadığını ve bu konuda endişeler olduğunu dile getiren Agamiri, “Tahran için muhtemel bir depremde çeşitli uzmanların görüşlerine göre, 300 bin ila 500 bin can kaybı yaşanacağı öngörülüyor. Küresel bir felaket olan depremde kayıp ve zararları önlemek ve azaltmak için temel bir düşünceye ihtiyacımız var.” dedi.

Tahran için Kent Konseyi bünyesinde yapıların depreme dayanıklılığını değerlendirecek bir çalışma grubu oluşturulacağını belirten Agamiri, yıpranan yapıların yeniden canlandırılması için ciddi çaba harcadıklarını ancak bu konuda vatandaşlardan da hassasiyet beklediklerini söyledi.

Tahran’ın başkent olması nedeniyle muhtemel bir şiddetli depremin tüm ülkeyi etkileyeceğine dikkati çeken İranlı yetkili, “Yıpranmış dokuyu canlandırmayı amaçlayan çeşitli teşviklere rağmen hala programın gerisindeyiz ve Tahran şehrinin altyapısı çok savunmasız.” ifadelerini kullandı.

Kusurlu bina inşasının da riskleri artırdığını vurgulayan Agamiri, “Kent Konseyi olarak izinsiz inşaatlara karşı tüm gücümüzle karşı koyuyoruz, müteahhitlerin insanların hayatıyla oynamasına izin vermiyoruz.” dedi.

Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Tahran’ın 7’nin üzerinde büyüklüğe sahip tarihsel deprem kayıtlarını gösteren birkaç aktif fay ile çevrili olduğu belirtiliyor. Tahran’ın yoğun nüfus dağılımı ve çeşitli kırılganlık faktörleriyle dünya çapında yüksek deprem riski taşıyan ilk 20 mega şehirden biri olduğu değerlendiriliyor.

İran hükümeti, 2016’da Japonya ile sismoloji alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Tahran’ın “deprem riski” haritasını çıkarmıştı.