Taliban Tarafından Gözaltına Alınan İranlı Gazeteci Serbest Bırakıldı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de geçen hafta Taliban tarafından gözaltına alınan İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı için çalışan muhabirin serbest bırakıldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, 19 Ağustos’ta Kabil Havalimanı’nda gözaltına alınan Muhammed Hüseyin Velayeti adlı muhabirinin dün gece İran’ın Kabil’deki Büyükelçiliğine teslim edildiğini duyurdu.

Velayeti’nin henüz İran’a dönmediği ve en kısa sürede ülkesine dönmesinin beklendiği aktarıldı.

Taliban tarafından gözaltına alınan İranlı gazetecinin gözaltı gerekçesine dair açıklama yapılmamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İranlı gazetecinin serbest bırakılması için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduklarını kaydetmişti.