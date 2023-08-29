Tayland’da güvenlik güçlerine saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Tayland’ın güneyindeki Pattani kentinde devriye gezen güvenlik güçlerinin pusuya düşürülmesi sonucu bir polis ve iki paramiliterin hayatını kaybettiği, beş polisin yaralandığı bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, devriye gezen güvenlik güçleri Yarang belediye binasının önünde yerel saatle 22.50 sularında pusuya düşürüldü.

Yetkililer, pusuya düşürülen ekipteki bir polis ve iki paramiliterin öldüğünü, beş polisin yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde el bombası parçaları ve 100’den fazla kullanılmış tüfek fişeği bulundu.

Saldırganlar, emniyet güçleri tarafından takip edilmelerini engellemek için olay yerinin yakınlarında bulunan beş elektrik direğini bombalayarak yolu kapattı.

Yetkililer, saldırganların arandığı bilgisini paylaştı.