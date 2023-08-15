Tayvan lider vekili Paraguay Devlet Başkanı’nın yemin töreninde

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın lider vekili Lai Ching-te, Güney Amerika ülkesi Paraguay’ın yeni seçilen Devlet Başkanı Santiago Pena’nın yemin töreninde yer aldı.

Tayvan haber ajansı CNA’nın haberine göre, Lai, tören öncesinde Pena’nın yanı sıra önceki Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile görüştü.

Lai, ziyaretinin ve görüşmelerinin, uluslararası topluma Tayvan’ın temel demokratik değerlere bağlılığını vurgulamayı amaçladığını belirtti.

Paraguay, Tayvan’ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Güney Amerika’daki tek, dünya genelindeki az sayıda ülke arasında yer alıyor.

Tayvan’da gelecek yıl düzenlenecek liderlik seçimlerinde iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı olan Lai’nin, Paraguay ziyareti öncesinde ABD’nin New York şehrine “geçiş ziyareti” yapması, Ada’yı topraklarının parçası olarak gören Çin’in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in ABD ile Tayvan arasında her türlü temasa karşı olduğunu belirterek, ziyareti kınadığı bildirmişti.

Lai’nin “Tayvan’ın bağımsızlığı fikrine inatla bağlı bir ayrılıkçı” olduğu savunulduğu açıklamada, “Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıların her ne ad altında ve her ne gerekçeyle olursa olsun ABD’yi ziyaret etmesine karşıdır.” ifadesine yer verilmişti.

Tayvanlı siyasetçi, Paraguay ziyaretinin ardından, dönüş yolunda bu kez ABD’nin San Francisco şehrine “geçiş ziyareti” yapacak.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, “Tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.