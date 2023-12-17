TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya’ya gelerek Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katıldı. Kurtulmuş, Beyşehir ilçesinde bulunan Eşrefoğlu Camisi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
DÜNYA17 Aralık 2023
DÜNYA17 Aralık 2023
DÜNYA17 Aralık 2023
DÜNYA17 Aralık 2023
DÜNYA17 Aralık 2023
DÜNYA17 Aralık 2023
DÜNYA17 Aralık 2023
Akşehir’de Fason Silah Parçalarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katıldı
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