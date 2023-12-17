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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katıldı

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Aralık 17, 2023 13:15
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya’ya gelerek Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katıldı. Kurtulmuş, Beyşehir ilçesinde bulunan Eşrefoğlu Camisi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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