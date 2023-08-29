Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kocasının erkek bacısı ile ilişkiye giren kadın kocasına çıkardıkları sesleri zorla dinlettirdi

İngiltere’de tekerlekli sandalyeye mahkum bir adamı, karısı ve bakıcısı zorla eve odaya hapsedip ilişkiye girdi. Kadın kocasının bakıcısı ile diğer odada ilişkiye girerken çiftin çıkardığı sesleri duymak zorunda kaldı.

Amerika’da Tom Somerset isimli adam, yatağında hareket edemediği ve tuvalete bile gidemediği bir dönemde karısı Sarah Somerse ve bakıcısı George Webb’in ilişki yaşamaya başladı. Bu süre, zarfında kadın ve kocasının bakıcısı, Tom’u tamamen ihmal edip sadece cip yedirdiler. Yetersiz beslenen Tom, kısa süre içinde 38 kiloya düştü ve yatakta hareketsiz bırakıldığı için vücudunda yaralar oluştu.

Tom, eşi ve bakısı dışarı eğlenmeye gittiklerinde çoğunlukla kapı ve pencereleri kapatarak kendisini odaya hapsettiklerini söyledi.

Geçen ay tutuklanan Sarah ve George, kişi özgürlüğünden mahrum bırakma ve muhtaç kişiye zulüm etme suçlarından suçlu bulunup 11 yıl hapis cezası aldı.

Çifte 11 yıl hapis cezası veren Yargıç William Ashworth, çiftin Tom’a sağılacak bir inek muamelesi yaptıklarını söyledi.