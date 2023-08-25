Teksas’taki Hapishanede Yangın: 320 Mahkum Tahliye Edildi

Son Güncelleme: 25.08.2023 15:45
ABD’nin Teksas eyaletindeki Hurtsville Hapishanesinde çıkan yangın sonucunda 320 mahkum tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, yangının nedeni hala belirlenemedi. Hapishane, zaman zaman idamlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.
ABD’nin Teksas eyaletindeki bir hapishanede çıkan yangın nedeniyle 320 mahkum tahliye edildi.
Teksas Cezai Adalet Departmanı Sözcüsü Robert Hurst, yaptığı açıklamada Houston’ın 105 kilometre kuzeyindeki Hurtsville Hapishanesinde yangın çıktığını belirtti.
Hapishanedeki 320 mahkumun tahliye edildiğini bildiren Hurst, olayda yaralanan olmadığını kaydetti.
Hurst, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.
Yaklaşık 1700 mahkumun olduğu Hurtstville Hapishanesi, zaman zaman idamlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
Kaynak: AA
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