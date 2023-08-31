Tel Aviv’de Etiyopya toplumu ile polis arasında çatışmalar

KUDÜS, 31 Ağustos (Xinhua) — İsrail’in sahil kenti Tel Aviv, Çarşamba günü ülkedeki Etiyopya toplumu ile polis arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Olaylarda en az 8 kişi yaralandı.

Sosyal medyada dolaşan video görüntülerinde yüzlerce protestocunun İsrail’in ana otoyolu olan Ayalon Otoyolu boyunca yürüdüğü ve yolu geçici olarak kapattığı görüldü.

İsrail polisi, göstericilerin polise molotof kokteyli ve taş attığını gösteren bir video yayımlarken, en az 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Devlete ait Kan TV ise olaylarda en az iki protestocunun yaralandığını bildirdi.

Protesto gösterisi, kolluk kuvvetlerinin Mayıs ayında Etiyopya toplumundan 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun ölümüyle sonuçlanan bir vur-kaç olayına ilişkin soruşturmayı ele alma şekline karşı düzenlendi.