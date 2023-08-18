1. Tenerife adasındaki orman yangınından çeşitli görüntüler

İspanya’nın popüler tatil bölgelerinden biri olan Tenerife adasının kuzeydoğusunda Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayan orman yangını, Perşembe günü de hız kesmeden devam etti. Kanarya Adaları’ndaki acil durum hizmetlerinin verdiği bilgilere göre yangında 1.800 hektarlık alan küle döndü.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo gazetecilere verdiği demeçte, kuru hava koşulları ve şiddetli rüzgarların da etkisiyle yangının 22 kilometrelik bir alana yayıldığını söyledi. Engebeli arazi nedeniyle, itfaiye ekipleri yangından etkilenen birçok bölgeye ulaşamadı.

Yangının çıkış nedeni ise belirsizliğini koruyor.

İspanyol TV kanalı RTVE, Perşembe günü yayımladığı haberde alevlerin yaklaşık 17.500 sakini bulunan El Orotava kasabasının dış mahallelerine ulaştığını bildirdi. Bölgede yaklaşık 150 kişi tahliye edilirken, yangının yol açtığı maddi hasar henüz bilinmiyor.

Yaklaşık 270 itfaiye görevlisinin yanı sıra 17 uçak ve helikopter yangını söndürmeye çalışıyor.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin son verilerine göre İspanya’da 2023 yılında meydana gelen orman yangınlarında 81.058 hektarlık alan kül oldu. Sıcak ve kuru hava bölgeyi etkilemeye devam ederken, ülkenin büyük bölümü orman yangınlarına karşı “aşırı” alarm seviyesine geçmiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid’den bildiriyor. (XHTV)