Tianjin’de sel sonrası dezenfeksiyon işlemi

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:01

Çin’in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi’nin Jinghai ilçesine bağlı Taitou kasabasında doksuri tayfunu sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.

TİANJİN, 18 Ağustos (Xinhua) — Çin’in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi’nin Jinghai ilçesine bağlı Taitou kasabasında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren bir görevli, 17 Ağustos 2023.

Doksuri Tayfunu’ndan kaynaklanan son şiddetli yağışlar nedeniyle Tianjin’in bazı bölgelerini sel vurmuştu. Şu anda yerel yetkililer sellerin ardından salgın hastalıkları önlemek için çevreyi dezenfekte ediyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua



