TİKA, Macaristan’daki çocuk esirgeme kurumunun oyun parkını yeniledi

Son Güncelleme: 19.08.2023 13:17

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren çocuk esirgeme kurumunun oyun parkını yeniledi. Budapeşte’deki Gabor Sztehlo Entegre Sosyal ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait oyun parkında kullanılacak ekipman ve oyuncaklar TİKA tarafından temin edildi. Proje kapsamında, 0-3 yaş arası 24 çocuğa hizmet veren yurdun bahçesinde kurulan oyun parkı ile çocukların açık havada sosyal aktivite yapabilmesi hedefleniyor. Kurum yetkilileri, gerçekleştirilen proje dolayısıyla Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren çocuk esirgeme kurumunun oyun parkını yeniledi.

Budapeşte’deki bakıma muhtaç bebekler ile küçük çocukların kaldığı Gabor Sztehlo Entegre Sosyal ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait oyun parkında kullanılacak ekipman ve oyuncaklar TİKA tarafından temin edildi.

Proje kapsamında, 0-3 yaş arası 24 çocuğa hizmet veren yurdun bahçesinde kurulan oyun parkı ile çocukların açık havada sosyal aktivite yapabilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kurum yetkilileri, gerçekleştirilen proje dolayısıyla Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA



