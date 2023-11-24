TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Konya Sanayi Odası Türkiye’ye rol model olacak işler yapıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Sanayi Odası’nın 5 yıldızlı bir oda olduğunu belirterek, Türkiye’ye rol model olacak işler yaptığını söyledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıkloğlu Konya Sanayi Odası (KSO)’nı ziyaret etti. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Meclis Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Başkan Hisarcıklıoğlu, ardından KSO’nun düzenlediği 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında stant açan firmaları gezdi.

Ziyaretlerde Konya sanayisi ile ilgili bilgiler veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın sanayide güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığının altını çizerek, Marmara Havzası’na alternatif bir sanayi şehri haline geldiklerini söyledi. Büyükeğen, “Konya’mız, pek çok sektörde önemli bir üretim gücüne sahip. Savunma ve havacılık sanayimizde son dönemde şehrimizde yıldızı parlayan sektörlerimizin başında geliyor. Konya’mız bugün savunma sanayi sektöründe Türkiye’nin 4. büyük ihracatçısı. Biz de Konya Sanayi Odası olarak, şehrimizde güçlü bir savunma sanayi ekosistemi kurmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. 105 firmamızın stantlı katılım sağladığı, 14 farklı ülkeden ve ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız da, bu anlamda çok büyük önem taşıyor” dedi.

“Konya, sanayi üretimi ile gurur veriyor”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Konya Sanayi Odası’nın çalışmalarından övgü ile bahsederek, “Konya Sanayi Odamız, 5 yıldızlı bir oda. Türkiye’ye rol model olacak işler yapıyor. Çalışmalarınızdan büyük bir enerji alıyorum” dedi.

Konya’nın Türkiye açısından önemli bir sanayi merkezi olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, Konya’nın sanayi üretimi ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Bugün 4 bin çeşit üründen 1542 tanesi Konya’da üretiliyor. Yani Türkiye’de üretilen ürünlerin neredeyse yüzde ellisi Konya’da üretiliyor. Konya, ürün çeşitliliğinde 6. sırada yer alıyor. 489 ürünün üretiminin ise bir kısmında birinci, bir kısmında ikinci, bazılarında da üçüncü sıradasınız” diye konuştu. – KONYA