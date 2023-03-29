TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ’NE PANAMA VE KOSTA RİKA’DAN YENİ KELEBEKLER GELDİ

Konya turizminin dünyaya açılan pencerelerinden olan Tropikal Kelebek Bahçesi’ne Selçuklu Belediyesi ve Panama Büyükelçiliği iş birliğindeki proje ile Panama ve Kosta Rika’dan kelebekler getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Panama’nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel, Panama Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christine Brostella ve Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, standlarda bulunan kelebekleri uçuş alanına bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı’nın şu görüşlerine yer verildi:

“Konya Tropikal Kelebek Bahçesi artık Türkiye’nin bir markası haline geldi. Bahçemizde hem Amerika’dan hem Uzak Doğu’dan farklı ülkelerden gelen kelebekler bulunuyor. Kelebek Bahçemizde Panama’dan gelen kelebekleri de burada misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Büyükelçi Sagel’e bu konuda gösterdiği üstün çaba ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi artık Panama’da doğal hayatın gelişmesi, ürün çeşitliliğinin gelişmesine de katkı sunan bir bahçe haline geldi ve büyüdü. Ben Panama’da hem doğal hayatın gelişimine hem de kelebek üretiminde katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyum.”

Açıklamada ayrıca, Panama’nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel’in şu ifadeleri de yer aldı:

“Geçen sene bu kelebek bahçesini ziyaret ettiğimde, ‘Neden Panama’nın kelebekleri de burada temsil edilmesin?’ diye düşündüm. Ülkemde bu canlıların yetişmesiyle ilgilenen bir enstitü arayışına başladım. Panama kanalının çevresindeki rengarenk vahşi yaşamla dolu yağmur ormanlarının içerisinde binlerce farklı kuş ve kelebek türleri keşfedilmeyi beklemektedir. Endemik kelebeklerin parlak renkleri dünyanın dört bir yanındaki insanların dikkatini çekmekte ve yerel halk onları nasıl yetiştireceklerini ve koruyacaklarını öğrenerek ormanın uzağında, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gibi yeniden yaratılmış cennetlerdeki yeni yuvalarına göndermektedirler. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki Panamalı kelebeklere uzun ömürler dilerim.”AA